Дмитрий Булыкин: хотел бы, чтобы в полуфинале Лиги чемпионов "Аякс" встретился с "Тоттенхэмом"

Бывший нападающий голландского «Аякса» Дмитрий Булыкин в интервьюпрокомментировал сенсационный выход клуба в полуфинал Лиги чемпионов. Напомним, что в четвертьфинале турнира «Аякс» по сумме двух встреч одержал победу над итальянским «Ювентусом».- Для меня, как для бывшего футболиста этого клуба, победа и выход в полуфинал - очень приятная неожиданность, так же, как и для многих болельщиков команды, - приводит слова Булыкина корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Были опасения, были одни надежды, но футболисты здорово себя проявили и прошли команду, которая была, наверное, фаворитом Лиги чемпионов - «Ювентус».- За счет желания, молодого задора и атакующего футбола, а также, наверное, за счет некоторых опытных футболистов: этот хороший баланс между опытными игроками и молодежью, наверное, и дал такой результат.- Я здесь буду болеть за «Тоттенхэм». Там, кстати, играют мои друзья по «Аяксу».Очень красивая будет история, если «Аякс» выйдет на «Тоттенхэм», за который выступают его бывшие игроки. Это Эриксен, Вертонген, Алдервейрелд. Так что желаю победы. Как бы оценил шансы на успех? 50 на 50. Могут пройти в полуфинал, могут не пройти. Все будет зависеть от того, как сложится матч, а этого вам никто не скажет: футбол - игра непредсказуемая. Конечно,«Манчестер Сити» здесь можно назвать фаворитом, но в целом, я считаю, шансы равны.- Да. Здесь небольшое преимущество дает свое поле. Плюс команда у них более мощная, чем у «Тоттенхэма». Но в целом, повторюсь, думаю, что шансы примерно равны.- «Барселона» и Месси хороши. Очень легко разобрались с «МЮ» и двигаются дальше. Месси, конечно, впечатлил.