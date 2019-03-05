Дмитрий Булыкин: хотел бы, чтобы в полуфинале Лиги чемпионов "Аякс" встретился с "Тоттенхэмом"

Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Арсенал
Челси
Манчестер Юнайтед
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Борнмут
Кристал Пэлас
Бернли
Ньюкасл
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A03 23:00 05.03.2019 Боруссия Д
(Германия)		 0 - 1 Тоттенхэм
(Англия)
A04 23:00 05.03.2019 Реал Мадрид
(Испания)		 1 - 4 Аякс
(Нидерланды)
A01 23:00 06.03.2019 ПСЖ
(Франция)		 1 - 3 Манчестер Ю
(Англия)
A02 23:00 06.03.2019 Порту
(Португалия)		 3 - 1 Рома
(Италия)
A07 23:00 12.03.2019 Манчестер С
(Англия)		 12.03 Шальке-04
(Германия)
A08 23:00 12.03.2019 Ювентус
(Италия)		 12.03 Атлетико
(Испания)
A05 23:00 13.03.2019 Барселона
(Испания)		 13.03 Лион
(Франция)
A06 23:00 13.03.2019 Бавария
(Германия)		 13.03 Ливерпуль
(Англия)
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A01 23:00 12.02.2019 Манчестер Ю
(Англия)		 0 - 2 ПСЖ
(Франция)
A02 23:00 12.02.2019 Рома
(Италия)		 2 - 1 Порту
(Португалия)
A03 23:00 13.02.2019 Тоттенхэм
(Англия)		 3 - 0 Боруссия Д
(Германия)
A04 23:00 13.02.2019 Аякс
(Нидерланды)		 1 - 2 Реал Мадрид
(Испания)
A05 23:00 19.02.2019 Лион
(Франция)		 0 - 0 Барселона
(Испания)
A06 23:00 19.02.2019 Ливерпуль
(Англия)		 0 - 0 Бавария
(Германия)
A07 23:00 20.02.2019 Шальке-04
(Германия)		 2 - 3 Манчестер С
(Англия)
A08 23:00 20.02.2019 Атлетико
(Испания)		 2 - 0 Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 34 85
2 Манчестер Сити 33 83
3 Тоттенхэм 33 67
4 Арсенал 33 66
5 Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед 33 64
7 Лестер  34 47
8 Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон 34 46
10 Уотфорд 33 46
11 Вест Хэм 34 42
12 Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли 34 39
15 Ньюкасл 34 38
16 Саутгемптон 33 36
17 Брайтон  33 33
18 Кардифф 34 31
19 Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд 34 14
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Дмитрий Булыкин: хотел бы, чтобы в полуфинале Лиги чемпионов "Аякс" встретился с "Тоттенхэмом"

Дмитрий Булыкин: хотел бы, чтобы в полуфинале Лиги чемпионов "Аякс" встретился с "Тоттенхэмом" Бывший нападающий голландского «Аякса» Дмитрий Булыкин в интервью Rusfootball.info прокомментировал сенсационный выход клуба в полуфинал Лиги чемпионов. Напомним, что в четвертьфинале турнира «Аякс» по сумме двух встреч одержал победу над итальянским «Ювентусом».

- Насколько удивила победа «Аякса» над «Ювентусом», считавшимся фаворитом этого противостояния?

- Для меня, как для бывшего футболиста этого клуба, победа и выход в полуфинал - очень приятная неожиданность, так же, как и для многих болельщиков команды, - приводит слова Булыкина корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Были опасения, были одни надежды, но футболисты здорово себя проявили и прошли команду, которая была, наверное, фаворитом Лиги чемпионов - «Ювентус».

- За счет чего это удалось осуществить «Аяксу», в составе которого достаточно много молодых игроков?

- За счет желания, молодого задора и атакующего футбола, а также, наверное, за счет некоторых опытных футболистов: этот хороший баланс между опытными игроками и молодежью, наверное, и дал такой результат.

- В среду в противостоянии «Манчестер Сити» - «Тоттенхэм» определится соперник «Аякса» в полуфинале. Какая из команд, на ваш взгляд, им станет?

- Я здесь буду болеть за «Тоттенхэм». Там, кстати, играют мои друзья по «Аяксу».Очень красивая будет история, если «Аякс» выйдет на «Тоттенхэм», за который выступают его бывшие игроки. Это Эриксен, Вертонген, Алдервейрелд. Так что желаю победы. Как бы оценил шансы на успех? 50 на 50. Могут пройти в полуфинал, могут не пройти. Все будет зависеть от того, как сложится матч, а этого вам никто не скажет: футбол - игра непредсказуемая. Конечно,

«Манчестер Сити» здесь можно назвать фаворитом, но в целом, я считаю, шансы равны.

- «Манчестер Сити» - фаворит, даже несмотря на то, что он уступил в первом матче?

- Да. Здесь небольшое преимущество дает свое поле. Плюс команда у них более мощная, чем у «Тоттенхэма». Но в целом, повторюсь, думаю, что шансы примерно равны.

- Что думаете об уверенной победе «Барселоны» над «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале?

- «Барселона» и Месси хороши. Очень легко разобрались с «МЮ» и двигаются дальше. Месси, конечно, впечатлил.
Теги: Булыкин Аякс Тоттенхэм Манчестер Сити Ювентус
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