Юрген Клопп - о матче с "Барселоной": "Камп Ноу" – это просто стадион. Не храм футбола

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался в преддверии первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с "Барселоной"."Камп Ноу" – это просто стадион и довольно большой. Но это не храм футбола. Разгромы "Лиона" и "МЮ" на "Камп Ноу"? Так вышло, что их неудачные отрезки пришлись на эти матчи. Теперь наш черед встретиться с "Барсой" на ее поле. Надеемся, что сыграем хорошо", – сказал Клопп.