Президент "Наполи" предложил создать единый еврокубок на 80 клубов

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис предложил заменить Лигу чемпионов и Лигу Европы одним общим турниром.По его идее, в турнире под названием Кубок Европы должны выступать 80 команд - по семь из топ-5 европейских лиг и по четыре из остальных. Команды будут разделены на четыре группы по 20 клубов.Ранее президент "Ювентуса" Андреа Аньелли выступил с идеей создания Суперлиги, в которой 32 команды будут поделены на четыре группы по восемь клубов.