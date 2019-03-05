Юрген Клопп: в своей жизни я пересмотрел много матчей, но таких не вспомню

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился первыми эмоциями после победы над "Барселоной" (4:0) в 1/2 финала Лиги чемпионов."Вся игра, весь этот матч - это было слишком. Это было чересчур. Перед матчем я сказал ребятам, что это было бы невозможно, но с ними у нас есть шанс. В своей жизни я пересмотрел много матчей, но таких не вспомню", - цитирует Клоппа пресс-служба УЕФА.