Трем фанатам "Шальке" предъявили обвинение

Трем болельщикам "Шальке" было предъявлено обвинение по результатам драки с фанатом "Манчестер Сити" в феврале 2019 года.Одну фигуранту вменяется покушение на убийство, двум другим – нанесение тяжких телесных повреждений, сообщает AP.Инцидент случился незадолго до окончания матча Лиги чемпионов "Шальке" – "Манчестер Сити", когда произошла стычка фанатов двух команд. В ходе драки один из английских болельщиков получил сильный удар по лицу и был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.Полиция через несколько дней арестовала предполагаемых преступников. С тех пор главный подозреваемый находится под стражей.