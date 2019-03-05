Сергей Хусаинов: Скомина отработал финал просто прекрасно
Экс-арбитр ФИФА, и бывший глава судейского корпуса РФС Сергей Хусаинов в интервью корреспонденту портала RUsfootball.info оценил и разобрал работу словенского судьи Дамира Скомины в финале Лиги Чемпионов УЕФА
По поводу пенальти на первой минуте: решение абсолютно бесспорное. Желтую карточку судья не предъявил, поскольку намерения сыграть рукой у футболиста не было. Но хотел того защитник или нет – за счёт этого попадания мяча в руку (пусть даже и непреднамеренным рикошетом от туловища), произошёл перехват мяча командой. А значит – было получено преимущество. И в середине поля любой арбитр за это назначит штрафной удар. Безо всяких обсуждений.
Но дело было в штрафной площади, и тут, как говорится – нужно иметь, если говорить интеллигентно – то мужество. И тут Скомина чётко показал что у него есть характер. А то, как быстро и чётко он показал на точку - тем самым он дал чётко понять обеим командам, что любое повторение подобной ситуации моментально приведёт к аналогичному наказанию, чьей бы ни была штрафная площадь.
Ведь судья не «считал»: счёт 0 – 0, «ещё только начало матча», и тому подобное. Он сказу показал уровень. И ведь в результате сегодня на поле не было ни одной желтой карточки.
При этом отмечу, упреждая ваш вопрос: сегодня главный арбитр ни разу не воспользовался системой VAR. Лично для меня это говорит о том, что VAR – это не истина в последней инстанции. Только высокопрофессиональная подготовка арбитра к предстоящей игре может ей быть.
Судье не пришлось пользоваться ни видеоповторами, ни подсказками. Просто были бригадой были правильно отработаны все свои игровые моменты. И вы посмотрите насколько чётко ассистенты, например, определяли положение вне игры. К примеру, футболист был в офсайде, но пока он был пассивен – остановки матча нет. Но как только он из пассивного офсайда начинает действия с целью овладеть мячом – поднимается флаг.
К примеру падение Кейна в штрафной «Ливерпуля» в конце второго тайма: со стороны – да, могло что-либо показаться. Но арбитр был рядом, и чётко рассудил ситуацию. Да, был контакт плечо в плечо. И один из игроков не удержался. Но ни захватов, ни прихватов, ни толчков тут не было. А значит – всё в рамках правил. Встаём и играем дальше.
И что характерно: игроки, видя насколько профессионально действует арбитр, даже не пытаются апеллировать к нему. Скомина этот матч отработал чисто, образцово, и просто прекрасно. Причём в каждом из футбольных действий.
Но тут, конечно, возникает и нехороший вопрос…
- Что было с «Барселоной»?
- И с «Барселоной», и на ЕВРО 2012, когда в матче Англия-Украина Лэмпард вытаскивал мяч из ворот, что уже пересёк линию. Значит человек может и умеет судить, но в некоторых матчах, вероятно - «по просьбам трудящихся», может допускать злоупотребления?
- Но со времени ЕВРО прошло много лет. Быть может Скомина просто подтянулся по уровню работы?
- Не думаю. Уровень либо есть, либо его нет. Сегодня мы видели, что высокий класс у этого арбитра есть. Вопрос лишь в том, для чего он его использует. В благих намерениях, или в корыстных целях?