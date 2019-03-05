Участница Spice Girls вышла на сцену в футболке "Ливерпуля"

Участница поп-группы Spice Girls Мел Си вышла на сцену в футболке "Ливерпуля".

Таким образом девушка отпраздновала победу любимого клуба в финальном матче Лиги чемпионов с "Тоттенхэм Хотспур" (2:0)

Как сообщает Daily Mail, певице не удалось посмотреть игру, так как 1 июня Spice Girls выступали в Манчестере.

Уже после победы "мерсисайдцев" Мел Си вышла в футболке "Ливерпуля" на сцену для исполнения хита группы Wannabe.

"Газета.ру"
Теги: Ливерпуль
Сегодня, 21:25
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама