Участница Spice Girls вышла на сцену в футболке "Ливерпуля"

Участница поп-группы Spice Girls Мел Си вышла на сцену в футболке "Ливерпуля".Таким образом девушка отпраздновала победу любимого клуба в финальном матче Лиги чемпионов с "Тоттенхэм Хотспур" (2:0)Как сообщает Daily Mail, певице не удалось посмотреть игру, так как 1 июня Spice Girls выступали в Манчестере.Уже после победы "мерсисайдцев" Мел Си вышла в футболке "Ливерпуля" на сцену для исполнения хита группы Wannabe.