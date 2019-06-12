Аркадий Дворкович: мне не нравится реформа ЛЧ, в которой может не найтись места российским клубам
Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович негативно относится к возможности появления нового формата Лиги чемпионов, по которому в турнире может не оказаться российских клубов.
"Любая реформа Лиги чемпионов, в которой российским клубам может не найтись места, не может понравиться российским болельщикам. В том числе и мне она не нравится. У команд из каждой страны должна быть возможность играть на самом высоком уровне. Надеюсь, нашими коллегами это будет учтено", - цитирует Дворкович Sport24.ru.
"Любая реформа Лиги чемпионов, в которой российским клубам может не найтись места, не может понравиться российским болельщикам. В том числе и мне она не нравится. У команд из каждой страны должна быть возможность играть на самом высоком уровне. Надеюсь, нашими коллегами это будет учтено", - цитирует Дворкович Sport24.ru.