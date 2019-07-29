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Серджи Роберто: Лига чемпионов – это смесь футбола и психологии

Защитник "Барселоны" Серджи Роберто поделился ожиданиями от предстоящего сезона, а также объяснил, что является важной составляющей успеха в Лиге чемпионов.

"Мы начнем этот сезон под большим давлением, чем предыдущий, из-за того, как тяжело для команды сложился конец прошлого сезона. Лига чемпионов – это смесь футбола и психологии. Это титул, о котором мечтает любая команда. "Барселона" и в футбольном плане, и в психологическом готова к тому, чтобы выиграть все трофеи в следующем сезоне.

Для того, чтобы достичь результата, наш стиль игры – самый лучший из возможных. Мы должны верить. Это правда, что в последнее время чаще побеждают команды, которые играют в силовой футбол. Но я очень верю в то, что мы делаем. Владение мячом и способность выходить из-под давления заложены в игровой модели "Барселоны".

Де Йонг – это игрок, который идеально подходит "Барселоне". В прошлом сезоне он отлично себя показал в важных матчах Лиги чемпионов. Он обладает прекрасным видением игры, может управлять ее ходом. Несмотря на свою молодость, он готов к тому, чтобы играть за нашу команду и помогать нам в борьбе за трофеи.

"Барселона" всегда открыта к переходам лучших игроков мира, и Неймар – один из них. Если бы он играл за "Барсу", то команда стала бы еще лучше. Однако это решение, которое могут принять только руководители клуба", – цитирует Серджи Роберто Sport.ru со ссылкой на Mundo Deportivo.

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Теги: Роберто Барселона Ла Лига
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