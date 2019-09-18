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Двужильный Баринов и непроходимый Чорлука. Оценки "Локо" в матче с "Байером"

Лидеры "Локомотива" показали классную игру. Подтянутся остальные, и можно обыгрывать "Атлетико" с "Ювентусом".

Двужильный Баринов и непроходимый Чорлука. Оценки "Локо" в матче с "Байером"


Гилерме - 3,5. В первом тайме российского бразильца спрятали за спинами центральных защитников. Как в мини-футболе выстроилась двойка перед воротами, блокируя все немецкие удары. Из 2 выстрелов в створ до перерыва Гилерме не словил один, который рикошетом от Хеведеса залетел в сетку. Во втором тайме работа на вратаря навалилась с горочкой. И он с ней почти безупречно справился. Был момент, когда Гилерме пропустил мяч между рук, Мурило подстраховал. Но тяжелейшие удары Аларио и Арангиса он потащил.

Бенедикт Хёведес - 2,5. Возможно, на родной немецкой земле Бенедикт перегорел. В каждом его действии чувствовалась нервозность, которая, как вирус, могла передаться и другим партнерам. Технический брак Хеведеса вылился в автогол. За весь матч центральный защитник Хеведес не совершил ни одного отбора и ни разу не выиграл борьбу в воздухе. Очень слабая игра.

Ведран Чорлука - 4,5. До перерыва хорват по-капитански успокаивал остальных игроков, командовал обороной, как настоящий маршал. Видя, что Хеведес в этой встрече совсем не тянет, Чорлука вызвал огонь на себя и действовал с высоченной цифрой по надежности. 12 выносов из штрафной, 3 перехвата. Концовку матча капитан "Локо" провел идеально.

Мурило - 3,5. "Матч ТВ" показывал, что Мурило будет играть ниже Баринова, но выше центральных защитников. В это слабо верилось, учитывая, что бразилец до этого действовал исключительно в обороне. Но нет. Мурило и правда был отведен в опорную зону. Это обеспечило "Локомотиву" лишнего игрока между линиями, в которых футболистам "Байера" открываться стало сложнее. Мурило совершил в команде больше всех перехватов - 4.

Владислав Игнатьев - 4,0. Правый фланг "Локомотива" передал свои атакующие полномочия левому краю. Игнатьев вообще не глядел в сторону леверкузенских ворот, как будто стеснялся смотреть в глаза. В такой ситуации у Владислава не было права на ошибку в обороне. И он не подвел. 5 отборов - это больше любого из партнеров по команде.

Мацей Рыбус - 3,0. Понятно, что Жоау Мариу - не лучший помощник в разрушительных действиях. Но это не останавливало Рыбуса идти вперед. Однако, во втором тайме атакующий запал поляка исчез. По его зоне "Байер" начал давить, и Рыбус не всегда впечатлял в отборе. Сыграть так надежно, как Игнатьев, он не сумел.

Дмитрий Баринов - 4,5. Наряду с Жоау Мариу постоянно оказывался с мячом. Баринов привычно много покрывал пространства. А в первом тайме забил необычный для себя гол, когда до конца побежал прессинговать наряду со Смоловым, подловил голкипера на ошибке и закинул в пустую сетку. Баринов был главной разгоняющей силой "Локомотива", контролировал темп команды. Когда партнерам надо было подышать, Дмитрий хватал мяч и убегал к угловому флажку на чужой половине поля. Восхитительная игра хавбека.

Гжегож Крыховяк - 4,5. Польская машина несется без остановок. Крыховяку все равно кому забивать. Он в матче с "Сочи" убежал, как чистый форвард. И против "Байера" протаранил оборону, как настоящий игрок штрафной площади. 3 успешные обводки - круче в "Локомотиве" только Смолов. В концовке можно было ответственнее распоряжаться мячом, но поляка было уже не остановить.



Жоау Мариу - 3,5. Все атаки "Локомотив" старался разыгрывать через португальца. И он справлялся со своими обязанностями. Пас на Крыховяка, который стал голевым, был исполнен мастерски. Порой возле своей штрафной Жоау Мариу забывал, где находится и пускался в необоснованный дриблинг. Когда идет навал на твои ворота, лучше так не рисковать.

Рифат Жемалетдинов - 3,0. Если Игнатьев сосредоточился на разрушении, то от Рифата хотелось бы больше движения в линии атаки. Но Жемалетдинов решил сыграть очень скромно. Редкие встречи с мячом, низкая точность передач. Может, это волнительный эффект первого тура?

Федор Смолов - 3,5. "Байер" заставил играть Смолова в совсем непривычной манере. Наверно, даже лучше цепляющийся за мячи Эдер был бы предпочтительнее. Но Семин поставил на Федора, и тот не подвел. Смолов хорошо предлагал себя на поле, отыгрывался с партнерами и удачно демонстрировал дриблинг. Забить - вот что не получилось.

Брайан Идову - б/о.

Фото: официальный твиттер "Локомотива", официальный сайт УЕФА


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Теги: Локомотив Байер Баринов Чорлука
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