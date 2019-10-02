Ян Вертонген — о разгромном поражении "Тоттенхэма": мне невероятно больно и стыдно

Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген выступил перед журналистами сразу после рекордно крупного поражения от "Баварии" в матче Лиги чемпионов (2:7).

Фото: © Salvio Calabrese / Global Look Press