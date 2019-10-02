Ян Вертонген — о разгромном поражении "Тоттенхэма": мне невероятно больно и стыдно
Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген выступил перед журналистами сразу после рекордно крупного поражения от "Баварии" в матче Лиги чемпионов (2:7).
Фото: © Salvio Calabrese / Global Look Press
"Мне невероятно больно, мне стыдно. В голове много плохих мыслей. Очень неловко стоять здесь перед вами, ребята. Это тяжело. Я не могу говорить за других, только за себя. Это очень плохой результат, и я не особо сейчас хочу разговаривать", — приводит слова Вертонгена talkSPORT.
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