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Константин Зырянов - после поражения 1:7 от "Бенфики": мы просто забыли приехать на игру

Старший тренер молодежной команды "Зенита" Константин Зырянов прокомментировал разгромное поражение от "Бенфики" в матче Юношеской лиги УЕФА со счетом 1:7.

"Разница в классе есть, не сказал бы, что она колоссальная, но она огромная. Я уже ребятам сказал, что это не их вина, нужно начинать с семилетнего возраста, там копать, как футболисты "Бенфики" готовятся, потому что в сегодняшнем матче мы проиграли во всех компонентах.

Это было видно невооруженным глазом, мы просто забыли приехать на игру, что команда, что тренер, я не смог повлиять на ребят ни по ходу матча, ни в перерыве. Мы не очень знали соперника, посмотрели всего один матч, видно было, что быстрая обученная команда.

Все голы мы забили сами себе практически, это не поддается логическому объяснению, но было видно, что ребята были немного испуганы, это нехватка таких матчей в нашем молодежном первенстве, там просто нет таких соперников.

Я ребятам сказал, что мы сегодня были объективно слабее", — цитирует Зырянова пресс-служба "Зенита".


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Теги: Зырянов Бенфика Зенит
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