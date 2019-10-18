Каррера посетит матч "Ювентус" — "Локомотив"

Бывший тренер "Спартака" и "Ювентуса" Массимо Каррера сообщил, что собирается посетить домашний матч туринской команды против "Локомотива", который состоится 22 октября в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов."Во вторник я буду на стадионе на матче "Ювентуса" с "Локомотивом". "Локомотив" — хорошая команда, за которую играют такие интересные футболисты, как Чорлука, Хеведес и Крыховяк. Эта команда всегда находится в лидерах чемпионата России. "Локомотив" играет в хороший футбол. В России меньше тактики, чем в Италии, но соперника не стоит недооценивать. Не думаю, что это будет легкая прогулка для "Ювентуса", — сказал Каррера в интервью Tuttojuve.com.