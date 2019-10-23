Иванович: "Зенит" четко знает, что нужно сделать, чтобы выиграть у "Лейпцига" в Санкт-Петербурге

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович прокомментировал поражение от "РБ Лейпциг" в матче группового этапа Лиги чемпионов.— Тяжелая игра. Мы хорошо начали, забили гол. Но от "Лейпцига" всегда шла острота. Они сыграли классно. А нам чего-то не хватило. Быстро пропустили и первый, и второй голы. Стартовые 15 минут второго тайма поменяли всю игру. Мы поменяли схему, попытались сравнять. Но не получилось. Обидно так проиграть. Но нужно смотреть в будущее. Сейчас две домашние игры Лиги чемпионов. Надо выигрывать. Они будут для нас как финалы. У нас был большой шанс сегодня. Но ничего, продолжаем дальше.— Конечно, всегда есть такая возможность. Нам казалось, что все под контролем. Но мы пропустили. Надо больше работать. Может, у нас были небольшие ошибки, но нас за них наказали. Нужно больше работать.— У нас группа с одинаковыми командами. У кого будет больше желания, тот и выйдет из группы. Здесь можно быть как первым, так и последним. У нас есть шанс. И он большой. И для нас ничего не изменилось.— Это хорошая агрессивная команда. Они высоко прессингуют. И позволяют сопернику использовать зоны, через которые можно убегать. Сейчас не буду вам рассказывать о тактике, но мы четко знаем, что нужно сделать, чтобы выиграть у "Лейпцига" дома.