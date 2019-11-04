Полузащитник "РБ Лейпциг" Конрад Лаймер поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Зенитом".
"Зенит должен играть лучше, чем в первом матче. Им очень нужна победа. Но нам тоже нужно побеждать. Нужно придерживаться своего плана с первой до последней минуты.
Дзюба со своими габаритами очень мощный игрок. Играет очень сильно. Особенно в штрафной. В первом матче мы его нейтрализовали. Надеюсь, завтра тоже это удастся", — передает слова Лаймера Sport24.
Матч "Зенит" — "РБ Лейпциг" состоится 5 ноября. Начало — в 20:55 мск.
Лаймер: Дзюба — очень мощный игрок. Надеюсь, завтра нейтрализуем его
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