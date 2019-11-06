«Атлетико», «РБ Лейпциг» и… «Ювентус»? Наши снова проиграют дома без вариантов?

«Атлетико» преподал урок «Локомотиву», а вчера дошло до того, что «Лейпциг» легко деклассировал российского чемпиона. Чего же ждать от матча «Локо» с «Ювентусом»?