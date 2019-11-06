» » «Атлетико», «РБ Лейпциг» и… «Ювентус»? Наши снова проиграют дома без вариантов?

«Атлетико», «РБ Лейпциг» и… «Ювентус»? Наши снова проиграют дома без вариантов?

«Атлетико» преподал урок «Локомотиву», а вчера дошло до того, что «Лейпциг» легко деклассировал российского чемпиона. Чего же ждать от матча «Локо» с «Ювентусом»?
В Турине команда Сёмина внезапно заставила итальянского гегемона напрячься, а Дибалу – выдать максимум своего таланта. До матча и я сам говорил, что сохранить интригу до заключительной части встречи уже будет достижением «Локомотива», которому надо будет радоваться.

И всё-таки осталось чувство досады от того, что, как сказал Сёмин, «не довели хорошее дело до конца». Есть ощущение, что такого шанса сделать хорошее дело может и не представиться.

То, что «Локомотив» выглядел достойно в матче с «Атлетико», отмечали все, но едва ли это приближало красно-зелёных хотя бы к ничьей. В Турине всё получилось гораздо интереснее, но матч был проигран со счётом 1:2. Показательно, что чуть ли не единственным из вчерашних матчей ЛЧ, о котором я не рассказал в обзоре, была игра «Ливерпуля» и «Генка». Там гости тоже показали достойный результат, уступив 1:2, но греметь с этим на всю Европу не получится – люди посмотрят счёт дежурной победы фаворита и пройдут дальше.

Россияне, конечно, игру смотрели. Болели, переживали, нервничали, но удовольствие получить было невозможно. Да и гордость за такую игру испытать можно было только при наличии результата. «Локомотив» – не «Славия» или «Ред Булл» Зальцбург. Юрий Сёмин – не Трпишовски и не Джесси Марш, он других способов тягаться с грандами не видит.



С другой стороны, эта Лига чемпионов для «Локомотива» – всё равно турнир беспроигрышный. Участие гарантирует хорошие деньги, а поражения не наносят репутационных ударов – в соперниках на этот раз не «Галатасарай», «Порту» или «Шальке» и даже не «РБ Лейпциг». Всё, что требуется от команды – дисциплина и полная самоотдача, тогда респекты парням за борьбу гарантированы.

Сёмину снова есть кем играть?

Осенью Юрий Палыч столкнулся с кадровыми проблемами, которые потихоньку покидают команду. Джорджевич выбыл надолго, зато Антон Миранчук и Фёдор Смолов вернулись в общую группу, так что впервые за долгое время будет возможность усилить игру по её ходу. По сравнению с первым матчем больше всего радует возвращение Рыбуса: левый фланг Идову был явной болевой точкой, через которую «Юве» в конечном итоге и добился своего.

Кстати, замучивший в первом матче Брайана Куардадо сыграть из-за дисквалификации не сможет. Травма не позволит выйти на поле и де Лигту. Скорее всего, эту парочку в защите заменят Данило и Ругани. Вряд ли на них выпадет серьёзная нагрузка, хотя Маурицио Сарри думает иначе.

«В первом матче «Локомотив» уже показал, что способен создать проблемы. Дома команды обычно действуют более открыто и агрессивно, так что завтра жду другой игры», – заявил наставник туринцев. Есть ощущение, что он всё же переоценивает смелость намерений «Локо», а Роналду снова будет говорить с Сёминым о слишком глубокой обороне.

«Атлетико», «РБ Лейпциг» и… «Ювентус»? Наши снова проиграют дома без вариантов?

Мы – «Ювентус», а вы…

Слова из предыдущего абзаца Сарри произнёс на традиционной предматчевой пресс-конференции. Хотя прошла она отнюдь не традиционным образом.

Изначально «Ювентус» после прилёта собирался заселиться в снятый целиком 4-звёздочный отель, откуда Сарри и Щесны должны были отправиться на стадион на пресс-конференцию, запланированную на 21.50. Но по пути из аэропорта гости вдруг решили заехать на стадион. Увидев, что итальянские журналисты прибыли заранее, туринцы, несмотря на протесты УЕФА, решили не терять времени и в 21.46 общение с прессой уже завершили.

Помимо того, что «Ювентус» проигнорировал регламент и расписание, а также поселился лишь в 4-звёздочном отеле, есть и ещё одна особенность пребывания итальянского чемпиона в Москве – предматчевую тренировку команда не проводила, прибыв в Россию за сутки до игры.

Лига чемпионов – мотивация для Дибалы и Роналду

В Турине Криштиану впервые не забил российскому клубу, но всё-таки не стоит думать, что для португальца матч с «Локо» мало что значит. Недавно CR7 признался, что, если бы мог, играл бы только за сборную и в Лиге чемпионов. К тому же, в этом турнире у него отнюдь не закончен спор по количеству голов с Лео Месси, а для Роналду это точно имеет большее значение, чем для кого-либо.

С Дибалой всё проще: Паоло пытается доказать, что достоин играть в основе, что с «Локомотивом» ему великолепно удалось. Однако не факт, что и на этот раз он появится в старте: без мощного Игуаина «Ювентусу» было трудно вскрывать оборону «Локо» в первом тайме, его выход многое изменил. А позиции в нападении у «бьянконери» всего две, и одна закреплена за сами знаете кем.


Хватит ли «Локомотиву» ничьей с «Байером»?

Уже после жеребьёвки никто не питал иллюзий относительно претендентов на плей-офф: аутсайдерам группы оставалось разыгрывать между собой третье место, а «Локо» считался андердогом уже внутри этого дуэта. Личная встреча в Леверкузене всё поменяла, но, кажется, в этом туре всё может измениться.

«Атлетико» гоняет сплошные ничьи в Ла Лиге, а домашний матч против «Байера» провёл отвратительно. Лишь выдающееся умение команды Симеоне выжимать результат вопреки всему позволило победить, но в Леверкузене есть все предпосылки к тому, что лидеры группы перестанут собирать 3 очка по графику. «Локомотиву» что-то набрать в Мадриде будет гораздо тяжелее. Конечно, решающей станет встреча следующего тура с «Байером», но сегодня ночью тоже могут произойти важные события. Увы, речь вряд ли идёт об «РЖД Арене», хотя в Турине «Локомотив» смог 77 минут поддерживать актуальность этой приятной подборки.

Кажется, против «Юве» нет шансов. Но российские клубы умеют побеждать внезапно

Фото: Getty Images, twitter.com/iF2is, AFP


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Теги: Ювентус Локомотив Семин Роналду Сарри
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