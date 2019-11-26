В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Локомотив" дома уступил "Байеру" со счетом 0:2.
Лига чемпионов
5 тур
Голы: Жемалетдинов, 11 (аг), С. Бендер, 54.
"Локомотив": Гильерме, Хеведес, Чорлука, Игнатьев, Рыбус, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов (Куликов, 65), Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Эдер (Смолов, 77).
"Байер": Градецки, Рецос, Та, С. Бендер, Венделл, Демирбай, Арангис, Диаби, Беллараби (Аларио, 77), Фолланд, Бейли (Баумгартлингер, 46).
Предупреждения: Хеведес, 42, Игнатьев, 67, Чорлука, 68, Венделл, 77, Баринов, 83.
"Локомотив" потерпел поражение от "Байера"
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