Читерский гол Дибалы, празднование игроков «Брюгге» на две красных карточки. О том, что вы могли пропустить в Лиге чемпионов

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Пока «Локомотив» бесславно проигрывал «Байеру» и забивал (если бы в чужие ворота) за собой последнее место в группе второй год подряд, «Брюгге» рубилось против турецкого «Галатасарая» на выезде. И те, и другие имели математические шансы на плей-офф, но в группе с «Реалом» и «ПСЖ» европейские середняки вынуждены надеяться лишь на третью строчку и Лигу Европы.
Бельгийцев вполне устраивала ничья, но и до неё надо было дотянуться – на 11-й минуте Адем Бююк вывел хозяев вперёд, и этот счёт держался до компенсированного времени. «Брюгге» остался бы в забвении на четвёртой позиции, если бы не Крепен Диатта. Он забил роскошный гол на 92-й и поменял все расклады в группе.
Естественно, гости были в восторге. Автор мяча стянул футболку и убежал праздновать на угол поля, а там его догнал партнёр Мата, решивший показать своё умение прыгать с ноги: Мата сломал флажок.
Всё бы ничего, но у обоих было по жёлтой карточке. И Диатта, и Мама получили за эмоции по второй – и оставили команду вдевятером.
Правда, вряд ли это серьёзный повод для расстройства в Бельгии. «Брюгге» дотерпел и заработал необходимую ничью, а в следующем туре они с «Галатасараем» будут рубиться против «Реала» и «ПСЖ» соответственно. Ключевая ничья уже добыта.
Дибала, что ты делаешь?!
Если вам было обидно, когда полузащитник «Ювентуса» Дибала положил роскошный мяч «Локомотиву» при счёте в пользу российской команды, посмотрите на его же мяч в ворота «Атлетико».
Возможно, вам станет чуть легче.
Видео гола Дибалы
Один вопрос: а умеет хотя бы примерно так же Алексей Миранчук, которого всем агентским миром сватают в Турин?
Не верите, что «Юве» нужен Миранчук? Но об этом говорят вообще все
Теперь отрыв «Ювентуса» совсем солиден (естественно, туринцы по факту уже вышли), а вот мадридцы могут остаться без плей-офф. Хотя, конечно, вряд ли – немцам предстоит принять «Юве», а вот «Атлетико», скорее всего, спокойно разберется с «Локо».
Жозе, ты вернулся!
Назначение португальца в «Тоттенхэм» получилось если не скандальным, то очень громким, но Жозе (ещё бы) успешно справляется с повышенным даже по его меркам вниманием. В чемпионате «шпоры» начали с того, что победили в дерби «Вест Хэм» (3:2), а в Лиге чемпионов получилось намного сложнее.
Лондон принимал безнадёжный «Олимпиакос», но греки завелись и к 19-й минуте вели в два гола. Жозе принялся наводить порядок – на исходе получаса заменил Дайера на Эриксена. После матча он извинился перед футболистом за такое решение: ему нужен был креативный игрок, а не разрушитель.
«Тоттенхэм» сравнял в начале второго тайма. А затем прибил «Олимпиакос» двумя голами сверху.
Самое любопытное в этой игре заключалось не в дубле Кейна и даже не в голевой передаче однофамильца вратаря нашей сборной. Второй гол «Тоттенхэм» забил после быстрого возвращения мяча в игру из-за боковой, что стало возможным лишь благодаря шустрому болбою. Жозе поблагодарил его по ходу встречи.
И добавил на пресс-конференции:
- Этот парень – отличный болбой. Он понимает игру, читает игру. Я хотел позвать его в раздевалку, но он куда-то пропал после финального свистка, - сказал Жозе.
Левандовски не остановить
Польский форвард роскошно проводит эту осень, но вчера он переплюнул самого себя - забил сербской "Звезде" четыре гола за 14 минут и 31 секунду.
И стал автором самого быстрого покера в истории Лиги чемпионов.
У него уже 33 мяча в 30 матчах сезона (речь про все турниры сразу). 10 голов пришлось на ЛЧ - в еврокубках, как и в Бундеслиге, Роберт лучший бомбардир.
Главное теперь - сохранить такой настрой и на плей-офф. Издеваться над сербами совсем не то же самое, что противостоять другим топ-командам.
Но есть ощущение, что в этом сезоне Левандовски набьёт ещё пачку рекордов.
Удивительный VAR
В центральной игре лигочемпионского вечера встречались «Реал» и «ПСЖ» (2:2). В конце первого тайма Икарди вышел один на один с Куртуа. Долговязый кипер снёс нападающего внутри собственной штрафной. Судья Артур Соареш Диаш не сомневался вообще – сразу назначил пенальти и зажёг перед вратарём «сливочных» красный свет.
Но в наушник кое-что подсказали – и реф пошёл смотреть повтор. Никто не понимал зачем, потому что ситуация выглядела как откровенный фол. Но оказалось, судья просматривал более ранний эпизод – контратака «ПСЖ» началась с нарушения правил на Марсело.
Естественно, пенальти был отменён.
Хоть это не первый раз, привыкнуть болельщики и футболисты к подобному никак не могут. Собственно, это и есть главный и единственный адекватный довод против системы видеоповторов.
«Шахтёр» не проиграл «Сити»
Гвардиола даже шутил, что собирается прикупить квартиру в Киеве, так часто его команды играют против «Шахтёра». В этом розыгрыше «Сити» вновь попал на «горняков» - и не сказать, что это было очень страшно, учитывая приемлемый уровень остальных противников по группе.
Украинцы сенсационно не проиграли в Манчестере (1:1) накануне, и теперь они полноценные хозяева положения в очень закрученной группе. У «Шахтера» шесть очков, у загребского «Динамо» пять, у «Аталанты» - 4. Все три команды претендуют на выход в плей-офф, но больше всего шансов у «горняков».
Впереди у них игра против «Аталанты» - итальянцев надо обыгрывать и не надеяться уже ни на что. Какой бы счёт не установился в параллельном противостоянии «МС» и «Динамо», «Шахтёр» зависит только от себя.
Фото: Getty Images
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Фото: juventus.com
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