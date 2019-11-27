Читерский гол Дибалы, празднование игроков «Брюгге» на две красных карточки. О том, что вы могли пропустить в Лиге чемпионов

Моуриньо вернулся и сразу организовал камбэк, зверский Левандовски опять бьёт рекорды, а VAR справедливо выносит мозг

Фото: juventus.com