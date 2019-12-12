Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подвел итоги матча 6-го тура групповой этапа Лиги чемпионов с "Брюгге" (3:1).
"Полагаю, мы заслужили три очка, потому что очень эффективно действовали в завершающей стадии. "Брюгге" был хорош, но во втором тайме мы доминировали. Очень довольны победой, главным образом потому, что провели хороший матч. Я доволен игроками, которых выбрал, и тем, что они продемонстрировали.
Разумеется, я страшно рад, что Винисус и Родриго забили, однако еще больше доволен той игрой, которую они показали.
Нельзя сказать, что у Йовича проблема. Я понимаю, что ему нужно больше играть, но в данный момент его задача состоит в том, чтобы понимать свое положение и продолжать упорно трудиться", — цитирует Зидана пресс-служба УЕФА.
Зидан: "Брюгге" был хорош, но во втором тайме доминировал "Реал". Мы заслужили три очка
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»