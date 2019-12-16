Лысый «шарлатан» или лысый «физрук»? Яйца Симеоне или крутость Клоппа? Расклады плей-офф еврокубков

Дортмунд выбрался из «группы смерти», оставив за бортом «Интер». Команда Люсьена Фавра очень здорово выглядела в домашних матчах против «нерадзурри» и «Барсы», а вот в гостях до топ-клуба не дотягивала.
У Томаса Тухеля дела идут всё лучше: в Париже он разнёс «Реал» даже без звёзд, не проиграл и на выезде, а в чемпионате начал забивать даже Паредес. Мбаппе, Неймар и Икарди обильно забивают, Ди Мария вернулся на звёздный уровень – не нужен даже Кавани. К матчу против бывшей команды немецкий тренер подходит в статусе фаворита.
«Реал» – «Манчестер Сити» – 45% : 55%
Мадрид и во времена великих побед не всегда мог конкурировать с «Барселоной» в чемпионате, а на сей раз идёт с вечным соперником вровень. Однако здесь помогают и сами каталонцы, разучившиеся играть на выезде.
Несмотря на громадное отставание от «Ливерпуля», «Сити» всё ещё остаётся куда более внушительной и выстроенной командой, чем нынешний «Реал». Положение в АПЛ может даже помочь и заставить сместить акценты в сторону Лиги чемпионов. Впрочем, шансы уравнивает победный опыт Зидана и репутация «лысого шарлатана» у Пепа в этом турнире.
«Аталанта» – «Валенсия» – 45% : 55%
Обе команды неожиданно вынырнули в плей-офф: «Аталанта» сотворила чудо после трёх стартовых поражений, а «летучие мыши» в гостях всухую обыграли прошлогодних полуфиналистов. В футболе прагматичность чаще побеждает романтику, потому у сдержанной и более опытной «Валенсии» чуть больше шансов.
«Атлетико» – «Ливерпуль» – 35% : 65%
Понятно, что для Клоппа в этом сезоне приоритет – АПЛ, но, если за зиму не произойдёт ничего экстраординарного, «Ливерпулю» хватит сил и внимания на оба фронта. По крайней мере, для прохода «Атлетико». Симеоне пытается перестроить команду на атакующий лад, но побеждать получается разве что «Локомотив». Мадридцы утратили прежние сильные стороны и пока не обрели новых. До 1/8 финала что-то может измениться, но пока «Ливерпуль» выглядит очевидным фаворитом. «Атлетико» остаётся рассчитывать на характер.
«Челси» – «Бавария» – 40% : 60%
Молодая команда Фрэнка Лэмпарда приятно удивляет в АПЛ, прошла сложную группу, но уже сейчас у ребят начинают возникать проблемы. Скорее всего, по ходу сезона они будут сбавлять и вряд ли здорово усилятся зимой. «Бавария» же и в смутные времена Ковача-Флика стала единственной командой, выигравшей все матчи в Лиге чемпионов. В чемпионате проблемы имеются, но в ключевых матчах навылет более опытная, топовая и сильная немецкая машина должна сработать как надо.
«Лион» – «Ювентус» – 20% : 80%
«Ювентусу» Сарри навязать борьбу оказался способен даже «Локомотив», но у тренера ещё есть время для построения игры, да и Роналду к Лиге чемпионов традиционно прибавит. У «Лиона» вдобавок ко всем игровым и околофутбольным проблемам тяжелейшую травму получил Депай – тут без особых шансов для французов.
«Тоттенхэм» – «РБ Лейпциг» – 50% : 50%
У Жозе Моуринью ещё есть время поработать с командой до плей-офф Лиги чемпионов, но, как показывает практика, ни к чему хорошему в последнее время это не приводит. Эмоциональный же всплеск от прихода португальца давно иссякнет. Единственной проблемой парней Нагельсманна выглядит, как ни странно, их нынешняя сумасшедшая форма – не сдуется ли обидчик «Зенита» к февралю? Нынешний «РБ» даже предпочтительнее прошлогодних финалистов.
«Наполи» – «Барселона» – 25% : 75%
Ещё одна пара с очевиднейшим фаворитом, где смущает только необъяснимое умение «Наполи» противостоять самому «Ливерпулю» и хронические проблемы «Барсы» на выезде – каталонцы влетают в гостях кому угодно. Но, в любом случае, на «Камп Ноу» Месси и компания должны взять своё.
В Лиге Европы традиционно достаточно звучных имён, а путёвка в Лигу чемпионов придаёт тем же «МЮ» и «Арсеналу» мотивации – забраться в главной турнир через внутренний чемпионат, похоже, снова не получится. Лондонцам против «Олимпиакоса» будет труднее, чем манкунианцам с бельгийцами – европейских середняков, в отличие от английских, у Сульшера обыгрывать получается.
Ещё один топ-клуб из прошлого, «Интер», по идее должен не уподобиться ЦСКА и перешагнуть через «Лудогорец», но Конте сосредоточен на Серии А и издавна не дружит с еврокубками. Путёвка в ЛЧ в кармане, так что у болгар не так мало шансов, как может показаться.
Другой обидчик ЦСКА, «Эспаньол», скорее всего, сосредоточится на борьбе за выживание в Примере и «сольёт» «Вулверхэмптону» - не «сливать» же самим «волкам» Лигу Европы, чтобы в АПЛ побороться за попадание в неё же.
Но если к «МЮ», «Арсеналу» и «Интеру» в Лиге Европы мы привыкли, то пары «Байер» – «Порту» и «Шахтёр» – «Бенфика» вполне могли бы встретить и в плей-офф Лиги чемпионов. Последить за этими противостояниями будет очень интересно, как и за битвами «Хетафе» – «Аякс» и «Айнтрахт» – «Ред Булл». Матчи антагонистических открытий испанского и европейского футбола последних лет, а также яркая встреча немецкоязычных команд, недавно выходивших в полуфинал турнира – на концерте это был бы отличный разогрев перед хэдлайнерами. Но в футболе Лига Европы остаётся десертом после Лиги чемпионов. Весной успеем распробовать всё. Ну или как следует выспаться – самоустранившиеся российские клубы ставят лишь такой выбор.
Фото: Getty Images, UEFA, caughtoffside.com