Сити или Реал?

Манчестер Мадрид





Лысый «шарлатан» или лысый «физрук»? Яйца Симеоне или крутость Клоппа? Расклады плей-офф еврокубков

Три топовых вывески, две средние с суперинтригой и лишь пара противостояний с предрешённым исходом – начинать предвкушать 1/8 финала Лиги чемпионов пора уже сейчас.