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Жезуш: ни один португальский клуб не выиграет Лигу чемпионов снова

Главный тренер "Фламенго" Жорже Жезуш высказался о шансах португальских клубов на победу в Лиге чемпионов.

"Ни один португальский клуб не выиграет Лигу чемпионов снова. Разрыв слишком велик. Финансовые возможности чемпионата Португалии не позволяют ни одному клубу добраться хотя бы до финала.

Безусловно, я хочу выиграть Лигу чемпионов. Но сейчас это не самое главное в карьере", — приводит слова Жезуша A Bola.

В июне 2018 года Жезуш разорвал контракт c лиссабонским "Спортингом" после инцидента с нападением на команду со стороны фанатов, в котором подозревается президент клуба.

"Чемпионат"


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Теги: Жезуш Фламенго
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