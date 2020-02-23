Икарди пришёл в ярость от того, что Тухель не включил его в состав на матч с "Боруссией"

Как сообщает Soccercink, форвард "ПСЖ" Мауро Икарди остался недоволен решением главного тренера команды Томаса Тухеля оставить его в запасе на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Боруссией".

Фото: de.sports

Напомним, встреча состоялась в Дортмунде и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.



По данным источника, аргентинец пришел в ярость, когда узнал о том, что он останется на скамейке. Икарди швырнул на пол несколько стульев, а во время возвращения в Париж едва перекинулся и парой слов с одноклубниками.



Икарди выступает за "ПСЖ" на правах аренды. Его права принадлежат "Интеру".



В нынешнем сезоне 27-летний Икарди провел 18 матчей и забил 11 голов.