Сетьен: надеюсь, матч с "Наполи" войдет в историю

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Наполи" выразил надежду, что эта игра войдет в историю.



"В последнее время мы выполняли свою задачу в чемпионате Испании. У нас позитивный настрой. Сказал игрокам, что нужно ждать от "Наполи" лучшей игры. Нужно отдавать себя полностью в каждой игре.



Это мой первый матч в Лиге чемпионов. Нас ждет захватывающая игра. Надеюсь, что она войдет в историю, потому что мы покажем хороший футбол и продемонстрируем характер", - приводит слова Сетьена пресс-служба УЕФА.



Встреча состоится завтра и начнется в 23:00 по мск.