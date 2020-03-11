Об этом сообщил сообщил журналист As Хавьер Матальянас в эфире программы El Larguero на радиостанции Cadena SER.
Напомним, что вчерашний матч 1/8 финала ЛЧ между "ПСЖ" и "Боруссией" (2:0) прошёл в Париже без зрителей.
Несколько сегодняшних матчей Лиги Европы были отменены из-за распространения коронавируса, а некоторые игры пройдут при пустых трибунах.
В Италии до 3-го апреля приостановлен чемпионат страны.
Матчи Лиги чемпионов могут быть приостановлены из-за коронавируса
УЕФА может сегодня принять решение о приостановке матчей Лиги чемпионов в связи с распространением коронавируса в Европе.
Фото: УЕФА
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