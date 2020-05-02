По словам 57-летнего португальца, поражение в ранге наставника "Реала" в матче полуфинала Лиги чемпионов от Баварии в 2012 году, он переживал сильнее всего.
Та ночь — единственный раз в моей тренерской карьере, когда я плакал после поражения. Я хорошо это помню. Мы с Айтором Каранкой остановились перед моим домом и плакали, — рассказал португальский специалист в интервью MARCA.
Моуринью возглавлял мадридский "Реал" с 2010 по 2013 годы. С испанским клубом тренер выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
Моуринью рассказал, поражения от какого клуба заставило его заплакать
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью поделился сентиментальным моментом из своей жизни.
Фото: Getty Images
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