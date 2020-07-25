Гвардиола: главная мотивация - доказать себе, что мы можем победить "Реал"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с " Реалом ".

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"Мы должны достойно выступить. Для нас это будет как финал. Нужно избегать ошибок к играть в свой футбол. Результат прошлого матча не заставит тебя играть было. Первый матч остается в прошлом.



Главная мотивация в том, чтобы выйти в следующий раунд и доказать себе, что мы можем победить "Реал". Это все, что мы можем сделать", - приводит слова Гвардиолы Goal.com.



В первой встрече "Манчестер Сити" на выезде обыграл "Реал" со счетом 2:1. Ответная игра пройдет в Манчестере 7 августа.