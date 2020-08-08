Мюллер повторил рекорд Лама: они провели по 112 матчей в Лиге чемпионов

Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер проводит 112-й матч в Лиге чемпионов.



Фото: Kicker

Мюллер вышел в стартовом составе "Баварии" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Челси".



Мюллер повторил рекорд для немецких футболистов по количеству матчей в турнире. Предыдущий рекорд принадлежал экс-защитнику "Баварии" Филиппу Ламу.



После первого тайма "Бавария" выигрывает со счётом 2:0. Первая встреча команд завершилась победой "Баварии" со счётом 3:0.