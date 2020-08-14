Пике заявил, что "Барселона" достигла дна

Защитник "Барселоны" прокомментировал поражение в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Баварией" (2:8).

Фото: AFP

"Барселона" достигла дна. Это больше, мне больше нечего добавить. Клуб нуждается в переменах на всех уровнях. Я также готов уйти, если это поможет команде", - отметил Пике.



Отметим, что "Барселона" так много не пропускала в своей истории с 1946 года. Тогда каталонская команда проиграла "Севильи" (0:8) в полуфинале Кубка Испании.



Источник: Marca