"Лион" - "Бавария": стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Лиона" и "Баварии" на матч 1/2 финала Лиги чемпионов.

Фото: ФК "Бавария"

"Лион": Лопеш, Денайер, Марселу, Дюбуа, Марсал, Бруну Гимарайнс, Какере, Ауар, Экамби, Депай, Корне.



"Бавария": Нойер, Дэвис, Боатенг, Алаба, Киммих, Тиагу Алькантара, Горетцка, Перишич, Мюллер, Гнабри, Левандовски.



Матч пройдет в Лиссабоне и начнется в 22:00 мск.



Напомним, что первым финалистом Лиги чемпионов стал "ПСЖ". Отметим, что парижский клуб впервые в истории вышел в финал ЛЧ. Финальный поединок турнира пройдет 23 августа. Начало - в 22:00 мск.