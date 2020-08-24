Клопп: то, что сделал Флик за 8 месяцев, это было фантастически

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о победе "Баварии" в Лиге чемпионов.

Global Look Press

"В разгар хаоса расписание Бундеслиги стало положительным фактором в успехе "Баварии" в Лиге чемпионов. Но это не значит, что нужно принижать их заслуги. "Бавария" - одна из лучших команд в мире. То, что сделал Флик за 8 месяцев, это было фантастически", - цитирует Клоппа ZDF.



Напомним, "Бавария" в минувшем сезоне выиграла чемпионат Германии, Кубок страны и Лигу чемпионов. В финальном матче мюнхенцы одержали победу над "ПСЖ" со счетом 1:0.