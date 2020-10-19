"Ренн" — очень хороший и сильный соперник, будет непростой матч. Каждый футболист "Краснодара" будет выкладываться на максимум, чтобы добиться положительного результата.
У "Ренна" могу выделить, наверное, центр поля. В целом, это хорошая, боевая команда", — сказал Сорокин на предматчевой пресс-конференции.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Сорокин провел 4 матча за "Краснодар", а также принял участие в 1-м матче ФНЛ за "Краснодар-2".
"Ренн" после 7-и туров с 15-ю очками делит 2-е место с "ПСЖ" в чемпионате Франции. Встреча "Краснодара" с французской командой состоится сегодня, 20 октября, на стадионе "Роазон Парк". Начало матча - в 22:00 по Москве.
Сорокин: футболисты "Краснодара" будут выкладываться на максимум, чтобы обыграть "Ренн"
Защитник "Краснодара" Егор Сорокин поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с французским "Ренном".
Фото: ФК "Краснодар"
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