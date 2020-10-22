Нападающий "Юве" Криштиану Роналду вновь сдал тест на коронавирус с положительным результатом, сообщают испанские СМИ. Это автоматически означает, что звездный экс-игрок "Реала" не сможет принять участие в домашнем матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов против "Барселоны", который должен пройти 28 октября. По протоколу УЕФА, футболисту необходим отрицательный тест на COVID-19 не менее чем за неделю до игры, чтобы иметь возможность выйти на поле.
В первом туре Лиги чемпионов туринский "Ювентус" без участия Криштиану Роналду переиграл в гостях киевское "Динамо" со счетом 2:0, дублем отметился Альваро Мората. В турнирной таблице группы G "старая синьора" с 3 очками находится на второй строчке, уступая по разнице мячей "Барсе", которая дома разгромила венгерский "Ференцварош" со счетом 5:1, забив два гола в меньшинстве.
Источник: Marca
Источник: Роналду сдал новый положительный тест на COVID-19 и не сыграет с "Барселоной" в Лиге чемпионов
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду снова получил положительный результат теста на коронавирус и пропустит матч второго тура ЛЧ против "Барселоны".
Фото: Getty Images
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