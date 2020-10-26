Главный арбитр: Али Палабыйык (Турция)
Ассистенты рефери: Джейхун Сесигюзел, Шеркан Олгюнкан (Турция)
Резервный арбитр: Арда Кардешлер (Турция)
Матч "Краснодар" - "Челси" состоится 28 октября. Начало - в 20:55 мск.
Турецкая бригада арбитров рассудит "Краснодар" и "Челси"
Официальный сайт УЕФА опубликовал арбитров на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов "Краснодар" - "Челси".
Фото: РИА Новости
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