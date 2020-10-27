"Включу сегодня вечером телевизор и посмотрим, как сыграет команда.
Какие советы могу дать игрокам "Локомотива"? У них есть генеральный директор [Василий Кикнадзе], пусть он и дает наставления", – цитирует Семина Sport24.
Мюнхенская "Бавария" является действующий победителем Лиги чемпионов. Встреча немецкого клуба с московским "Локомотивом" в рамках 2-го тура группового этапа ЛЧ пройдет сегодня, 27 октября, на "РЖД Арене". Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:55 по Москве. Главным арбитром матча назначен румын Иштван Ковач.
Напомним, что Семин несколько раз возглавлял московский "Локомотив". Последний период его работы с "железнодорожниками" был с 2016 по 2020 год. На посту главного тренера Семина сменил Марко Николич.
Семин - о матче "Локомотива" с "Баварией": какие советы могу дать игрокам? Пусть Кикнадзе дает наставления
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов между "железнодорожниками" и "Баварией".
Фото: ФК "Локомотив"
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