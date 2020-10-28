Тренер "Аталанты" Гасперини - о ничьей с "Аяксом": ребята сыграли отлично, они провели замечательный матч

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал игру своей команды против "Аякса" (2:2) во втором туре Лиги чемпионов.

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- Мы хорошо провели оба тайма, но в первой половине не использовали свои шансы. Было нелегко, учитывая, на каких скоростях проходила игра. Но ребята сыграли отлично, они провели замечательный матч и сделали классный камбэк, - передает слова Гасперини пресс-служба УЕФА.



"Аталанта" в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов принимала на своем поле "Аякс". После первого тайма счет был 2:0 в пользу гостей - отличились Тадич с пенальти и Траоре. Дубль Сапаты, забившего по голу на 54 и 60 минутах, принес итальянскому клубу ничью 2:2. Российский полузащитник Алексей Миранчук был в этом матче в запасе и на поле не появился.



После двух стартовых туров "Аталанта" занимает второе место в группе D, набрав 4 очка. Лидирует "Ливерпуль", заработавший 6 очков, на третьей строчке находится "Аякс" - 1 очко. Замыкает турнирную таблицу группы датский "Мидтьюлланн", потерпевший два поражения.