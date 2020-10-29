"На мой взгляд, замена Дзюбы оправдана. Ведь когда его убрали, "Зенит" прибавил в движении. Дзюба уступил во всех единоборствах Хуммельсу. Нельзя быть таким маломаневременным!
Тяжелый график? Устал? Ну что значит "устал"? Артем — профессионал. Должен подумать над этим моментом. Дзюба не выполняет тренерских заданий. Устать-то форвард может, но нельзя выпадать так из игры!" - заявил Орлов в интервью "Спорт-экспресс".
Напомним, что Дзюба вышел в стартовом составе "Зенита" на матч с дортмундской "Боруссией", однако был заменен уже перерыве. Вместо Артема в игру вступил Андрей Мостовой. За весь матч против немецкой команды сине-бело-голубые нанесли 4 удара в сторону ворот соперника, но ни разу не попали в створ.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Дзюба принял участие в 11-и матчах. В них 32-летний форвард забил 6 голов, один из которых с пенальти, и сделал 3 голевые передачи.
Геннадий Орлов раскритиковал Дзюбу после поражения "Зенита" от "Боруссии"
Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал капитана "Зенита" Артема Дзюбу после матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" (2:0).
Фото: ФК "Зенит"
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