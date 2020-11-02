"Локомотив" - "Атлетико". Где смотреть матч онлайн 3 ноября 2020

В матче 3 тура группового этапа Лиги чемпионов московский "Локомотив" принимает на своем поле мадридский "Атлетико".
Фото: РПЛ
"Локомотив" набрал в двух первых турах Лиги чемпионов одно очко и находится на третьем месте в группе, опережая "Зальцбург" по дополнительным показателям. У лидирующей в квартете "Баварии" 6 очков, "Атлетико" набрал 3 балла и занимает вторую строчку.

В домашнем матче с клубом из Мюнхена "железнодорожники" показали достойную игру и имели возможность цепляться за очки - "Бавария" победила со счетом 2:1, забив победный гол на 79 минуте. Бороться за выход из группы против топ-соперников невероятно трудно, но у "Локо" есть неплохие шансы занять итоговое третье место и пробиться в 1/16 финала Лиги Европы. В этой борьбе крайне важно каждое очко. Встреча с "Атлетико" - еще один домашний матч с европейским топ-клубом, в котором игроки "Локомотива" получают отличную возможность показать себя на самом высоком уровне.


Где смотреть матч онлайн?

Встречу покажет телеканал "Матч ТВ" - просмотр матча "Локомотив" - "Атлетико" онлайн возможен на сайте канала. Rusfootball.info будет вести текстовую трансляцию встречи.

Начало игры: 20:55 МСК 03.11.2020

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Теги: Локомотив Атлетико Мадрид
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