Тер Штеген - в заявке "Барселоны" на матч с "Динамо" Киев. Вратарь не выходил на поле после 2:8 от "Баварии"

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген попал в заявку на матч Лиги чемпионов против киевского "Динамо". 28-летний вратарь не выступал из-за травмы с середины августа.

Вратарь Марк-Андре тер Штеген попал в заявку "Барселоны" впервые в этом сезоне. 18 августа немецкий голкипер перенес операцию на колене для устранения проблем с сухожилием. За 4 дня до этого "Барселона" с тер Штегеном в воротах вылетела из Лиги чемпионов, уступив "Баварии" со счетом 2:8.

Матч третьего тура Лиги чемпионов "Барселона" - "Динамо" К пройдет сегодня вечером и начнется в 23:00 по московскому времени. Сине-гранатовые лидируют с 6 очками, украинский клуб набрал 1 балл и делит третью строчку в таблице с венгерским "Ференцварошем".

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Теги: Барселона тер Штеген
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