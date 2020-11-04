Тер Штеген - в заявке "Барселоны" на матч с "Динамо" Киев. Вратарь не выходил на поле после 2:8 от "Баварии"

? @mterstegen1 back in the squad— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 4, 2020
? Goalkeeper appears in the list for #Bar?aDynamo ?https://t.co/YUskTnWUHr pic.twitter.com/z1NuJloPtz
Вратарь Марк-Андре тер Штеген попал в заявку "Барселоны" впервые в этом сезоне. 18 августа немецкий голкипер перенес операцию на колене для устранения проблем с сухожилием. За 4 дня до этого "Барселона" с тер Штегеном в воротах вылетела из Лиги чемпионов, уступив "Баварии" со счетом 2:8.
Матч третьего тура Лиги чемпионов "Барселона" - "Динамо" К пройдет сегодня вечером и начнется в 23:00 по московскому времени. Сине-гранатовые лидируют с 6 очками, украинский клуб набрал 1 балл и делит третью строчку в таблице с венгерским "Ференцварошем".