- Если в первых матчах мы играли в составе, приближенному к боевому, то потом у нас появились проблемы, потому что глубина нашего состава не позволяет конкурировать с командами в Лиге чемпионов. Нам нужно быть всегда в форме в нашем боевом составе, тогда мы можем играть, - цитирует Семака официальный сайт "Зенита".
В матче 5 тура группового раунда Лиги чемпионов "Зенит" уступил в гостях бельгийскому "Брюгге" со счетом 0:3. Участие в матче не смогли принять несколько игроков основного состава сине-бело-голубых - Ловрен, Караваев, Вендел, Дзюба. Петербургский клуб набрал после 5 сыгранных туров всего 1 очко и гарантировал себе последнее место в турнирной таблице группы F.
Семак: глубина нашего состава не позволяет "Зениту" конкурировать в Лиге чемпионов
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал неудачное выступление своей команды в Лиге чемпионов.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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