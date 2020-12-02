Семак: глубина нашего состава не позволяет "Зениту" конкурировать в Лиге чемпионов

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал неудачное выступление своей команды в Лиге чемпионов.
Фото: "Спорт-Экспресс"
- Если в первых матчах мы играли в составе, приближенному к боевому, то потом у нас появились проблемы, потому что глубина нашего состава не позволяет конкурировать с командами в Лиге чемпионов. Нам нужно быть всегда в форме в нашем боевом составе, тогда мы можем играть, - цитирует Семака официальный сайт "Зенита".

В матче 5 тура группового раунда Лиги чемпионов "Зенит" уступил в гостях бельгийскому "Брюгге" со счетом 0:3. Участие в матче не смогли принять несколько игроков основного состава сине-бело-голубых - Ловрен, Караваев, Вендел, Дзюба. Петербургский клуб набрал после 5 сыгранных туров всего 1 очко и гарантировал себе последнее место в турнирной таблице группы F.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Зенит Семак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(5)

Последние новости

Прохин: в матче с "Брюгге" все хорошо было до гола 1
Черевченко - лучший тренер РПЛ в ноябре
Губерниев - о "Зените": если не "заводит" Лига чемпионов, тут нужно что-то менять
Семак - о неудачном выступлении "Зенита" в ЛЧ: мы зависим от иностранцев 2
Мяч Зобнина в матче с "Динамо" признан лучшим голом ноября по версии РПЛ (видео) 3
Марио Фернандес стал лауреатом премии "Джентльмен года" 5
Берг: мы заслужили эту большую победу для "Краснодара". Счастлив, что теперь нас ждет Лига Европы 1
Семак: глубина нашего состава не позволяет "Зениту" конкурировать в Лиге чемпионов 13
Роналду забил в ворота киевского "Динамо" 750-й гол в своей карьере
Берг стал лучшим игроком матча "Краснодар" - "Ренн" по версии УЕФА 2
Семак: вопрос по отставке не ко мне. Мое дело - выполнять поставленные задачи, что я и делаю 33
Петржела: позорное выступление. В Европе смеются над "Зенитом" 13
Отмучились. «Зенит» с треском вылетел из еврокубков 10
Семак - о матче с "Брюгге": пенальти опять подкосил "Зенит" 22
Футболист "Зенита" Мостовой: в Лиге чемпионов нет ничего страшного. Можно играть со всеми 12
"ПСЖ" обыграл "МЮ" и другие результаты Лиги чемпионов 1
Первая победа «Краснодара» в группах Лиги чемпионов! Оценки игроков черно-зеленых за исторический матч 4
"Челси" разгромил "Севилью" благодаря покеру Жиру, "Боруссия Д" и "Лацио" поделили очки 1
"Зенит" разгромно проиграл "Брюгге" и потерял шансы на евровесну 79
Кириченко: главное, что у нас как минимум одна команда будет выступать в весенней части еврокубков 4
Мусаев: мы рады третьему месту в группе 9
Сафонов: "Краснодар" выполнил задачу-минимум и вышел в евровесну 2
"Брюгге" вышел вперед в матче с "Зенитом" 6
Защитник "Ренна" да Силва: показалось, что был небольшой фол со стороны Берга
Антирекордная безвыигрышная серия российских клубов в еврокубках оборвалась на отметке 17 матчей 2
"Ренн" вам! "Краснодар" выиграл главный матч в группе Лиги Чемпионов 4
"Лейпциг" вырвал победу у "Башакшехира" в добавленное время
"Краснодар" обыграл "Ренн", одержав первую победу российских клубов в этих еврокубках 41
Бывший защитник сборной Франции Клиши подписал контракт с "Серветтом" (видео)
Евсеев поделился мнением о причинах поражения "Локо" от "Зальцбурга" 1
Все новости
-