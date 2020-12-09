"Ливерпуль" сыграл вничью с "Мидтьюлланном", "Аталанта" обыграла "Аякс"

Были сыграны все матчи Лиги чемпионов в группе D.

Фото: AFP

"Ливерпуль", заранее обеспечивший себе 1-е место в группе, не смог победить "Мидтьюлланн". Салах отличился уже на 1-й минуте игры, забив самый быстрый мяч в истории клуба в Лиге чемпионов. Во втором тайме Александер Шольц сравнял счет, реализовав пенальти.



"Мидтьюлланн" 1:1 "Ливерпуль"



Голы: Шольц, 62 (пен) - Салах, 1.



Во встрече между "Аяксом" и "Аталантой", где решалась судьба 2-го места в группе, сильнее оказалась итальянская команда. Единственный гол в матче забил на 85-й минуте Луис Муриэль.



"Аякс" 0:1 "Аталанта"



Гол: Муриэль, 85.