"Тяжело сказать, почему российские клубы неуспешно выступают. Сейчас в Европе много хороших футболистов, они играют в быстром темпе. В нашем чемпионате не так много качественных иностранных игроков.
Также раньше было больше команд с двумя сильными составами. Хороших легионеров не хватает. Чемпионат Росиии сейчас не такой сильный", - заявил Нобоа.
Из четырех российских команд, выступавших осенью в еврокубках, только "Краснодар" сумел пробиться в весеннюю часть Лиги Европы. "Быки" заняли третье место в группе Лиги чемпионов, где выступали вместе с "Челси", "Севильей" и "Ренном".
"Локомотив" и "Зенит" на групповом этапе Лиги чемпионов стали худшими в своих квартетах.
ЦСКА занял последнее место в группе Лиги Европы, став первой командой из России, которая не одержала ни одной победе на групповом этапе турнира.
За 24 матча у российских команд была только одна победа.
Источник: Матч ТВ
Нобоа - о провале российских команд в еврокубках: чемпионат России сейчас не такой сильный
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа высказал мнение о неудачной игре российских команд в групповой стадии еврокубков.
Фото: ФК "Сочи"
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