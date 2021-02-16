Неймар: продление моего контракта больше не проблема

Нападающий "Пари-Сен Жермен" Неймар прокомментировал ситуацию с новым контрактом после выхода клуба в полуфинал Лиги чемпионов.

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– Продление контракта с ПСЖ больше не является проблемой. Очевидно, что в Париже я чувствую себя как дома. Я стал гораздо счастливее, чем ранее, — цитирует Неймара Goal.



Бразильский форвард перешел из "Барселоны" в ПСЖ в 2017 году за отступные в размере 222 млн евро. В текущем сезоне чемпионата Франции 29-летний футболист принял участие в 13 матчах, в которых забил шесть мячей и отдал три голевые передачи. Действующий контракт Неймара с парижским клубом рассчитан до лета 2022 года.



Четвертьфинальное противостояние ПСЖ и "Баварии" завершилось с общим счетом 3:3. Подопечные Маурисио Почеттино продолжат свой путь в Лиге чемпионов благодаря правилу выездного гола.