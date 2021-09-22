Сорокин рассказал о подготовке Санкт-Петербурга к финалу Лиги чемпионов

Глава организационного комитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал о том, как город готовится к проведению данного события.

Фото: "Getty Images"





Напомним, финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" 28 мая 2022 года. Изначально планировалось, что финальный матч город примет в этом году, но из-за пандемии коронавируса он был сдвинут на год вперед.



В Лиге чемпионов текущего сезона принимает участие петербургский "



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Презентован логотип финала Лиги чемпионов в Петербурге "Город будет охвачен финалом. Будет много площадок и много активностей в городе. Самый глобальный - фестиваль чемпионов. Он будет работать 4 дня. Будет торжественный банкет для футбольной семьи. Будут два места для сборов болельщиков. Будет концерт накануне финала. Рассчитываем на конструктивную работу с городом", - сказал Сорокин.Напомним, финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" 28 мая 2022 года. Изначально планировалось, что финальный матч город примет в этом году, но из-за пандемии коронавируса он был сдвинут на год вперед.В Лиге чемпионов текущего сезона принимает участие петербургский " Зенит ". На групповом этапе "сине-бело-голубые" сыграют против "Челси", "Ювентуса" и "Мальме". С английским клубом подопечные Семака стартовали в этом розыгрыше, проиграв "синим" со счетом 0:1. 29 сентября "Зенит" на своем поле примет шведский "Мальме".Источник: Sport24