"Аллегри после двух поражений создал экстремальную ситуацию, забрав даже игроков на долгосрочные сборы. Он очень сильно разозлил своих игроков. Этот психологический прием, думаю, сыграл очень большую роль. Делаю такой вывод, потому что игроки "Ювентуса" выигрывали почти все единоборства. Высокая квалификация помножилась на агрессию. Это и принесло победу", - сказал Семин.
Напомним,что "Ювентус" и "Зенит" провели ответную встречу в рамках 4-го тура Лиги Чемпионов. Победу одержали туринцы со счетом 4:2. Одержав верх в этом поединке, команда Массимилиано Аллегри досрочно оформила путевку в плей-офф Лиги Чемпионов. "Зенит" занимает третье место в группе H, имея в активе 3 очка.
Ближайший матч "Ювентуса" состоится 6 ноября в 20:00 по московскому времени в рамках 12-го тура Серии А. Соперником "старой сеньоры" станет "Фиорентина".
Источник: "СЭ"
"Аллегри сильно разозлил игроков "Ювентуса". Семин - о поражении "Зенита" в Турине
Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал поражение "Зенита" от "Ювентуса" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: Российская газета