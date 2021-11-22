Эта игра состоится завтра, 23 ноября. Начало - в 23:00 мск. В матче первого круга "Зенит" разгромил "Мальме" в Санкт-Петербурге со счетом 4:0.
"Нас ждет сложный матч, но мы верим в положительный исход. Нельзя говорить, что завтра может быть легче, чем против "Челси" и "Ювентуса". "Зенит" очень силен, но мы постараемся его обыграть", - сказал Рикс.
Встречу "Мальме" и "Зенита" в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов будет обслуживать бригада арбитров из Латвии. Главным судьей станет Андрис Трейманис, за систему ВАР будет отвечать португалец Жоау Пиньейру.
В турнирной таблице группы H "Зенит" занимает 3-е место, набрав в 4-х матчах 3 очка. "Мальме" замыкает этот квартет, не набрав ни одного очка.
Источник: РИА Новости
Рикс: против "Зенита" не будет легче, чем против "Ювентуса" и "Челси"
Полузащитник "Мальме" Сорен Рикс поделился ожиданиями от матча против "Зенита" в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: Getty images