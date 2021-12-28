— Хочу пожелать, чтобы команда все-таки стала гораздо лучше выступать в еврокубках.
Пора прекратить проваливать еврокубковых матчи. У "Зенита" есть все, чтобы достойно выступать в Европе, — рассказал Петржела в интервью Metaratings.
В нынешнем сезоне команда Сергея Семака заняла третье место в одной группе Лиги чемпионов с "Ювентусом", "Челси" и "Мальме". "Зенит" вышел в 1/16 Лиги Европы, где в феврале 2022 года сыграет с испанским "Бетисом".
В чемпионате России "Зенит" после 18 матчей занимает первое место в турнирной таблице, набрав 38 очков.
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Петржела: "Зениту" пора прекратить проваливать еврокубковых матчи. У них есть все, чтобы достойно выступать в Европе
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела считает, что команде пора прекращать проваливаться в еврокубках.
Фото: ФК "Зенит"