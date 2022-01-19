Ранее СМИ сообщили, что билеты первой категории будут продаваться за 690 евро (примерно 60 тысяч рублей). Билеты второй категории будут стоить 490 евро (около 43 тысяч рублей), третьей - 90 евро (почти восемь тысяч рублей).
"Не знаю, справедлива ли такая стоимость за билеты, но все-таки это финал Лиги Чемпионов - неизвестно, когда в следующий раз он будет в России. Поэтому считаю, это нормальные деньги для России. Конечно, россияне будут готовы пойти на матч за такие суммы. Наши соотечественники ложи в РПЛ за 30 тысяч покупают, поэтому не вижу тут никаких проблем ", - сказал Колосков.
Напомним, финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22 пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" 28 мая 2022 года. Отметим, что "Зенит" не сыграет в плей-офф ЛЧ, петербургский клуб еврокубковую весну проведет в Лиге Европы, начиная с раунда стыковых матчей. Раунд плей-офф Лиги чемпионов начнется 15 февраля.
Источник: Sport24
Семин - о финале ЛЧ в Петербурге: обязательно поеду, соберу все деньги. Думаю, будет полный стадион
"Нормальные деньги для России". Колосков - о стоимости билетов на финал ЛЧ в Петербурге
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о стоимости билетов на финал Лиги чемпионов-2021/22, который состоится в Санкт-Петербурге.
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