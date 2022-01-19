"Нормальные деньги для России". Колосков - о стоимости билетов на финал ЛЧ в Петербурге

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о стоимости билетов на финал Лиги чемпионов-2021/22, который состоится в Санкт-Петербурге.

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"Не знаю, справедлива ли такая стоимость за билеты, но все-таки это финал Лиги Чемпионов - неизвестно, когда в следующий раз он будет в России. Поэтому считаю, это нормальные деньги для России. Конечно, россияне будут готовы пойти на матч за такие суммы. Наши соотечественники ложи в РПЛ за 30 тысяч покупают, поэтому не вижу тут никаких проблем ", - сказал Колосков.



Напомним, финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22 пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" 28 мая 2022 года. Отметим, что "



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Семин - о финале ЛЧ в Петербурге: обязательно поеду, соберу все деньги. Думаю, будет полный стадион Ранее СМИ сообщили, что билеты первой категории будут продаваться за 690 евро (примерно 60 тысяч рублей). Билеты второй категории будут стоить 490 евро (около 43 тысяч рублей), третьей - 90 евро (почти восемь тысяч рублей)."Не знаю, справедлива ли такая стоимость за билеты, но все-таки это финал Лиги Чемпионов - неизвестно, когда в следующий раз он будет в России. Поэтому считаю, это нормальные деньги для России. Конечно, россияне будут готовы пойти на матч за такие суммы. Наши соотечественники ложи в РПЛ за 30 тысяч покупают, поэтому не вижу тут никаких проблем ", - сказал Колосков.Напомним, финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22 пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" 28 мая 2022 года. Отметим, что " Зенит " не сыграет в плей-офф ЛЧ, петербургский клуб еврокубковую весну проведет в Лиге Европы, начиная с раунда стыковых матчей. Раунд плей-офф Лиги чемпионов начнется 15 февраля.Источник: Sport24