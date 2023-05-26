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Мостовой: "Зенит" создал бы конкуренцию в группе нынешней Лиги чемпионов, у них хороший состав

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Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой высказал мнение о гипотетическом уровне нынешнего состава "Зенита" в Лиге чемпионов.
Фото: ТАСС
- "Зенит" был бы конкурентоспособным в нынешней Лиге чемпионов - на групповом этапе точно создал бы конкуренцию. Медведев говорит правильно: у "Зенита" хороший состав. Но здесь есть одно "но" - до этого у них тоже был хороший состав, однако на протяжении 3 или 4 лет они не выходили из группы. С другой стороны, это же не может всё время продолжаться - когда-то должны выйти из группы, - передает слова Мостового "Чемпионат".

В феврале 2022 года УЕФА неспортивным решением, вызванным политическими причинами, отстранил все российские клубы и сборные от международных соревнований под своей эгидой. По этой причине московский "Спартак" не смог принять участие в 1/8 финала Лиги Европы-2021/2022, а в евросезоне-2022/2023 ни один клуб Российской премьер-лиги не выступает в еврокубках.

В трех предыдущих евросезонах петербургский "Зенит" выступал в Лиге чемпионов и ни разу не смог выйти из группы в 1/8 финала этого турнира, дважды заняв четвертое и один раз третье место.


Зенит Мостовой
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