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Канчельскис: мои враги "Манчестер Сити" заслужили выиграть Лигу чемпионов. Можно только признать и поздравить

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Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о победе "Манчестер Сити" над миланским "Интером" (1:0) в финале Лиги чемпионов.
Фото: Getty Images
- "Манчестер Сити" - мои враги, но они полностью заслужили выиграть Лигу чемпионов. Но, несмотря на все эти победы, в Манчестере есть только одна команда - и все ее знают! Сегодня называем вещи своими именами: "Сити" - сильнейшие. Выиграли по делу и стали чемпионами. Можно только признать и поздравить их с этим достижением, - передает слова Канчельскиса "Чемпионат".

Финальный матч Лиги чемпионов между английским "Манчестер Сити" и итальянским "Интером" из Милана завершился победой островитян со счетом 1:0. Единственный гол на 68 минуте игры забил опорный полузащитник Родри. Ранее в этом сезоне "горожане" стали победителями Английской премьер-лиги, ликвидировав по ходу чемпионской гонки значительное отставание от лондонского "Арсенала", а также выиграли Кубок Англии.

"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", за который выступал российский экс-хавбек Андрей Канчельскис во время своей игровой карьеры, являются историческими соперниками.


Лига чемпионов Манчестер Сити Канчельскис
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