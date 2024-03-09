Carrusel Deportivo: если “Барселона” не победит “Наполи” в ЛЧ, Хави будет уволен

Главный тренер “Барселоны” Хави может покинуть каталонский клуб до завершения текущего сезона.

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Как сообщает источник, Хави может не доработать этот сезон в “Барселоне”. Руководство команды готово уволить испанца, если каталонцы не смогут победить “Наполи” в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выйти в четвертьфинал. Отметим, что первая игра между сине-гранатовыми и неаполитанцами завершилась ничейным результатом – 1:1.



Напомним, Хави в январе сообщил о том, что собирается покинуть пост главного тренера “Барселоны” в конце сезона. Испанец возглавляет каталонцев с 2021 года.



Источник: Carrusel Deportivo